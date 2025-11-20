Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:21, 20 ноября 2025Мир

В США пообещали учесть позицию Украины по урегулированию конфликта

Axios: Власти США заверили Украину, что план по урегулированию учтет ее позицию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Белый дом заверил Украину и страны Европы в том, что предлагаемый план по урегулированию конфликта обновляется в реальном времени и их позиции учтут. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на американского чиновника.

«Администрация (Дональда Трампа — прим. "Ленты.ру") Трампа работала в среду и четверг, чтобы заверить Украину и ее европейских союзников в том, что план — это "живой документ", и что их позиции будут учтены», — сказано в статье.

Журналисты указали в материале, что спецпосланник США Стив Уиткофф в частности, заверил министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, что план представляет собой набор идей, и что Вашингтон будет добиваться компромиссных решений.

Ранее поверенный в делах США на Украине Джулия Дэвис заявила, что за последние 36 часов состоялся впечатляющий темп переговоров по урегулированию конфликта России и Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликованы 28 пунктов мирного плана США по Украине

    На звезду «Сумерек» напали в Санкт-Петербурге

    Иван Добронравов рассказал о ссорах с братом

    В США пообещали учесть позицию Украины по урегулированию конфликта

    Macan начал принимать заказы на новогодние корпоративы

    В США заявили о начале «переломного момента в сторону мира» на Украине

    В партии Зеленского рассказали о неудавшейся мести Ермака

    В США заявили о впечатляющем темпе переговоров по Украине

    На Западе предрекли коллапс Украины из-за ситуации на фронте

    Депутат правящей партии Украины отказался приходить на встречу с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости