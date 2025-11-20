В США пообещали учесть позицию Украины по урегулированию конфликта

Axios: Власти США заверили Украину, что план по урегулированию учтет ее позицию

Белый дом заверил Украину и страны Европы в том, что предлагаемый план по урегулированию конфликта обновляется в реальном времени и их позиции учтут. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на американского чиновника.

«Администрация (Дональда Трампа — прим. "Ленты.ру") Трампа работала в среду и четверг, чтобы заверить Украину и ее европейских союзников в том, что план — это "живой документ", и что их позиции будут учтены», — сказано в статье.

Журналисты указали в материале, что спецпосланник США Стив Уиткофф в частности, заверил министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, что план представляет собой набор идей, и что Вашингтон будет добиваться компромиссных решений.

Ранее поверенный в делах США на Украине Джулия Дэвис заявила, что за последние 36 часов состоялся впечатляющий темп переговоров по урегулированию конфликта России и Украины.