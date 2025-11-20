Бывший СССР
Захарова обратилась к украинцам на украинском языке

Захарова посоветовала подлежащим мобилизации украинцам «тикать»
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к подлежащим мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) гражданам Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что дипломат посоветовала украинцам бежать из страны. Соответствующее заявление Захарова сделала на украинском языке.

«Тем, кого на Украине насильственно мобилизуют, я уже совет дала — действительно, тикайте, хлопцы, — потому что это делается не для защиты Украины, это делается не для поднятия или укрепления обороноспособности этой страны», — отметила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России сравнила планы Запада по Украине с замыслами Адольфа Гитлера. Она уточнила, что речь шла об уничтожении славян.

