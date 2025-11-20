Захарова раскрыла планы НАТО против России

Захарова: В НАТО не скрывают планов по изоляции России в Балтийском море

Североатлантический альянс не скрывает планов превратить Балтийское море во «внутреннее озеро» НАТО, тем самым изолировав Россию. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости.

«В НАТО давно мечтают превратить Балтийское море в свою внутреннюю акваторию, полностью изолировав Россию. Они особо этих планов не скрывают. Однако их планам не суждено сбыться», — подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что Россия была и остается полноправной частью балтийского региона.

13 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал Балтийское море «внутренним морем НАТО». Он назвал «плохой новостью» то, что Россия якобы «продолжает активно действовать в тех же водах», а предпринимаемые Москвой шаги он счел «враждебными Европе и Западу в целом».