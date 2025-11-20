Заявление Зеленского о перезапуске переговоров с Россией объяснили отвлечением внимания

Нечаев: Заявление Зеленского о переговорах — отвлечение внимания от скандала

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении перезапустить переговоры с Россией — попытка отвлечь внимание от коррупционного скандала, объяснил газете «Взгляд» политолог Алексей Нечаев.

По его мнению, риторика Зеленского после предыдущего отказа от ведения переговоров изменилась именно после публикации пленок НАБУ и упоминания президента в коррупционных делах. Нечаев считает, что Зеленскому необходимо «любой ценой перебить негативный информационный фон», а для этого «все средства хороши».

«Но верить в искренность Зеленского не приходится. Он не стремится к полноценным переговорам и не будет вести их добросовестно. Думаю, американцы это тоже понимают. Однако они видят окно возможностей для того, чтобы навязать ему свою версию мирного соглашения. Не факт, что эта версия устроит нас. Но сама тенденция для России скорее благоприятна», — добавил Нечаев.

Экономист Иван Лизан, в свою очередь, пояснил, что актуализировать тему мирных переговоров решили и в США — по той логике, что, пока под Зеленским и его ближайшим окружением максимально расшатаны кресла, им можно навязать некое предложение. «Возможно, Вашингтону действительно удастся добиться от Украины каких-либо подвижек в вопросе окончания конфликта, но надеяться на глобальные перемены не стоит», — добавляет он.

Слова о перезапуске переговоров Лизан назвал созданием «дипломатической дымовой завесы», чтобы показать Вашингтону, что они готовы к переговорам, поэтому им не стоит убирать Зеленского с президентского поста.

Накануне Владимир Зеленский прибыл в Турцию. Перед этим он высказался, что хочет активизировать переговоры с Россией. «Всеми силами приближать окончание войны — это наша общая задача», — добавил он.

