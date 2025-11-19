Зеленский прибыл в Турцию на переговоры с Эрдоганом. Его встретил уехавший с Украины на фоне скандала экс-глава Минобороны Умеров

Зеленский прибыл в Турцию для обсуждения переговоров об окончании конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию для переговоров с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Помимо этого, украинский политик встретится со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

Свой визит в Анкару Зеленский анонсировал еще 17 ноября. Он заявил, что проведет встречу с турецким руководством для перезапуска переговоров о завершении конфликта на Украине.

Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны — это первый приоритет Украины Владимир Зеленский президент Украины

Кроме того, украинский политик сообщил о намерении возобновить переговоры с Москвой об обмене военнопленными.

Фото: Susana Vera / Reuters

В Анкаре Зеленского встретил бежавший из страны бывший министр Умеров

Глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министр обороны страны Рустем Умеров, покинувший Украину на фоне коррупционного скандала, встретился с Зеленским в Турции.

Политик приехал в аэропорт Анкары вместе с другими официальными лицами, встречавшими украинского президента.

Известно, что до этого пресс-секретарь Умерова Диана Давитян сообщила о возможном возвращении экс-главы Минобороны в Киев 20 ноября после запланированной в Турции командировки политика. Тем не менее позже появилась информация о том, что Умеров подтвердил нежелание возвращаться на Украину, о чем он якобы напрямую предупредил Владимира Зеленского.

Фото: Yves Herman / Reuters

На Украине заподозрили побег Умерова после переговоров в Турции

Исполнительный директор «Центра противодействия коррупции» Дарья Каленюк выразила сомнения насчет скорого возвращения секретаря СНБО Рустема Умерова на Украину после переговоров в Анкаре.

Она напомнила, что не так давно были раскрыты подробности преступной деятельности предпринимателя Тимура Миндича, который через сферу обороны поддерживал тесные контакты с Умеровым и неоднократно влиял на его решения. Каленюк увидела подозрительное совпадение в том, что сразу после этого Умеров отправился в командировку в Турцию, чтобы заниматься вопросом обмена военнопленными.

В побеге экс-министра обороны заподозрил и депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он не исключил, что на фоне коррупционного скандала в стране Умеров одним из первых попадет под подозрения.

«Самое интересное, вернется ли Умеров из Стамбула?» — задался вопросом нардеп.