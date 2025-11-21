Артемий Лебедев призвал не открывать границу с одной европейской страной

Блогер Лебедев призвал не открывать границу с Финляндией частично

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев призвал не соглашаться на частичное открытие границ с Финляндией. Об инициативе европейской страны он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Блогер комментировал новость о том, что премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил открытие границы с Россией. По мнению Лебедева, Москве стоит проигнорировать эту инициативу, если Хельсинки при этом будет выдвигать какие-либо условия.

«Я считаю, что на это не надо соглашаться. Граница должна быть открыта полноценно, и визы должны выдаваться полноценно. Только тогда мы должны согласиться на открытие границ», — сказал Лебедев.

Он также назвал полным бредом тот факт, что Финляндия закрыла границы с Россией. Лебедев считает, что эта европейская страна должна быть заинтересована в том, чтобы не ограничивать въезд россиянам.

13 ноября Орпо допустил открытие границы между Финляндией и Россией. По его словам, для этого нужно, чтобы Москва гарантировала запрет на въезд в Финляндию нелегальным мигрантам.