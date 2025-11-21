Силовые структуры
Чичваркин попал в российский реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес бизнесмена Чичваркина в реестр террористов и экстремистов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gustavo Valiente / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Росфинмониторинг внес бизнесмена Евгения Чичваркина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

«Чичваркин Евгений Александрович, 10 сентября 1974 года рождения, город Москва», — указано в реестре.

Бизнесмен проживает за пределами России. В октябре в отношении него возбудили уголовное дело о захвате власти и организации террористического сообщества — «Антивоенного комитета России» (признан нежелательной организацией в России), который появился после начала СВО.

Также Чичваркина обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации о Российской армии и в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Ранее сообщалось, что в Белгороде будут судить сообщницу моряков, приговоренных в Кабо-Верде за контрабанду кокаина.

