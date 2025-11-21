Долина не пришла в суд по делу о мошенничестве с квартирой

Народная артистка России Лариса Долина не пришла в суд на прения сторон по уголовному делу о мошенничестве с квартирой. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в зал заседания были доставлены все четверо обвиняемых. Заседание началось с опозданием, Долина на нем не присутствовала.

Известно, что прокурор запросил от 6 лет до 9,5 года обвиняемым в мошенничестве. По данным прокуратуры, Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа входили в состав организованной преступной группы, которая занималась хищением денежных средств и недвижимости у граждан.

В четверг, 20 ноября, Долина приехала в суд, чтобы дать показания в качестве потерпевшей. Артистка заявила, что чувствует себя превосходно. После этого певица ускользнула из суда через черный ход.