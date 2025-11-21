Спорт
17:57, 21 ноября 2025

Футболист сборной России раскрыл первые эмоции после попытки похищения

Анастасия Борисова
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Футболист петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой раскрыл первые эмоции после попытки похищения, совершенной злоумышленниками на улице Вязовой в Санкт-Петербурге ночью 23 октября. Его слова приводит КП.

Нападающий заявил, что первые секунды он пребывал в состоянии шока, не понимая происходящего. Когда нападавшие попытались затянуть его в машину, Мостовой быстро осознал, что нужно вырываться и спасаться бегством — бить не имело смысла, ведь это не драка, а попытка похищения.

В этот момент на помощь пришел друг футболиста, и благодаря его поддержке Мостовому удалось избежать похищения. Позже спортсмен задумался, что, возможно, его перепутали с кем-то или ситуация была странным розыгрышем, но таких знакомых у него нет. Также игрок отметил, что не верил, что в центре города могли похищать людей ради выкупа.

23 октября молодые люди пытались похитить футболиста около магазина на Крестовском острове, однако не смогли этого сделать — спортсмен смог вырваться, ему помог друг-хоккеист. Позже злоумышленники были задержаны.

