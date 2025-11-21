Спорт
Головин предсказал победителя РПЛ

Футболист Головин назвал «Зенит» главным фаворитом гонки за чемпионство РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин предсказал победителя Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2025/2026. Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист назвал главным фаворитом гонки за чемпионство петербургский «Зенит». Он подчеркнул, что если выстраивать четверку лидеров, то ставит «Зенит» на первое место, «Краснодар» — на второе, а далее — столичные ЦСКА и «Локомотив».

Ранее Головин высказался о возможном возвращении в клубы РПЛ. Он сообщил, что рассматривает такую возможность.

29-летний Головин является воспитанником ЦСКА, за который впоследствии выступал. С 2018 года он играет за «Монако».

