Головин предсказал победителя РПЛ

Футболист Головин назвал «Зенит» главным фаворитом гонки за чемпионство РПЛ

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин предсказал победителя Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2025/2026. Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист назвал главным фаворитом гонки за чемпионство петербургский «Зенит». Он подчеркнул, что если выстраивать четверку лидеров, то ставит «Зенит» на первое место, «Краснодар» — на второе, а далее — столичные ЦСКА и «Локомотив».

Ранее Головин высказался о возможном возвращении в клубы РПЛ. Он сообщил, что рассматривает такую возможность.

29-летний Головин является воспитанником ЦСКА, за который впоследствии выступал. С 2018 года он играет за «Монако».