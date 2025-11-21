Бывший СССР
Казахстан приостановил участие в договоре по ограничению вооружений в Европе

Токаев приостановил участие Казахстана в договоре по ограничению вооружений
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о приостановке участия страны в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщается на сайте правительства республики.

«Постановляю... приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года», — говорится в указе.

Ранее Украина объявила о прекращении исполнения обязательств по ДОВСЕ. Договор устанавливает лимиты на количество вооружений и техники в обычных вооруженных силах государств-участников.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия ДОВСЕ.

