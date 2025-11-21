Экономика
16:57, 21 ноября 2025Экономика

Масштабы падения российской торговли с Западом оценили

ФНС: Доля западных стран в товарообороте России упала до 20 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Россия смогла перестроить свою внешнюю торговлю. К такому выводу, как пишет РИА Новости, пришли в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Оказалось, что если в 2021 году 80 процентов транзакций и 70 процентов российского товарооборота приходилось на западные государства, то в настоящее время 80 процентов оборота и расчетов — это дружественные России страны-партнеры. Что касается Запада, то его доля сократилась до 20 процентов.

По информации Главного таможенного управления КНР, по итогам января-октября 2025 года российско-китайский товарооборот упал на 9,5 процента, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Торговля России и Индии в условиях западных санкций сократилась на 8,3 процента. Вместе с тем товарооборот России со странами СНГ увеличился на 7 процентов.

