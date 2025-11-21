Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:57, 21 ноября 2025Экономика

На долю России в сербской нефтяной компании нашелся претендент

WSJ: Крупнейший нефтедобытчик ОАЭ ADNOC намерен купить долю РФ в сербской NIS
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru Global Look Press

На покупку российской доли в сербской нефтяной компании NIS нашелся претендент. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, российскую долю намерен купить крупнейший нефтедобытчик ОАЭ, национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC). При этом сделка еще может сорваться.

NIS — единственный в Сербии импортер нефти. Российской «Газпром нефти» принадлежит 44,9 процента NIS, «Газпрому» — 11,3 процента. Сербия владеет долей 29,87 процента. В октябре США ввели санкции против компании. 19 ноября компания подала запрос в Минфин США о выдаче новой специальной лицензии для бесперебойной работы, и Вашингтон дал на поиск покупателя российской доли в 56 процентов акций три месяца.

Сербский министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович сказала, что сербскому правительству предстоит принять «тяжелое решение» о национализации этой компании. В свою очередь президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна должна любой ценой избегать национализации NIS. Этому предшествовал спич

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта «большая победа» Зеленского в мирном плане США

    Выявлен готовивший теракты против российских военнослужащих

    В Белом доме подтвердили отставку Келлога

    В России решили избавиться от квартиры уехавшей из страны солистки Мариинского театра

    Бывший сотрудник СБУ сделал громкое заявление о доходах Зеленского

    Самую красивую девушку мира едва не выгнали с конкурса «Мисс Вселенная» перед победой

    Раскрыты новые детали об использованном в стрельбе по певцу Талькову револьвере

    Киев исключил из мирного плана США один важный пункт

    В Америке раскрыли главный признак падения ВСУ

    Одна из жертв Джеффри Эпштейна рассказала о странной форме его пениса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости