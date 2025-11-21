На долю России в сербской нефтяной компании нашелся претендент

WSJ: Крупнейший нефтедобытчик ОАЭ ADNOC намерен купить долю РФ в сербской NIS

На покупку российской доли в сербской нефтяной компании NIS нашелся претендент. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, российскую долю намерен купить крупнейший нефтедобытчик ОАЭ, национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC). При этом сделка еще может сорваться.

NIS — единственный в Сербии импортер нефти. Российской «Газпром нефти» принадлежит 44,9 процента NIS, «Газпрому» — 11,3 процента. Сербия владеет долей 29,87 процента. В октябре США ввели санкции против компании. 19 ноября компания подала запрос в Минфин США о выдаче новой специальной лицензии для бесперебойной работы, и Вашингтон дал на поиск покупателя российской доли в 56 процентов акций три месяца.

Сербский министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович сказала, что сербскому правительству предстоит принять «тяжелое решение» о национализации этой компании. В свою очередь президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна должна любой ценой избегать национализации NIS. Этому предшествовал спич