06:22, 21 ноября 2025

На Западе придумали новое обидное прозвище Зеленскому

Politico: Зеленского на Западе назвали «хромой уткой» на фоне скандала
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: David Canales / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинского лидера Владимира Зеленского на Западе назвали «хромой уткой» на фоне последнего коррупционного скандала. Ситуация нанесла большой ущерб имиджу Украины, написало американское издание Politico.

«Масштабный коррупционный скандал, разгорающийся на Украине, нанес серьезный ущерб имиджу страны. Он также серьезно подорвал доверие к президенту Владимиру Зеленскому, превратив его в "хромую утку" на родине», — сказано в статье.

Как подчеркивается в материале, выражение «хромая утка» используется для обозначения политического деятеля, чьи позиции сильно ослабли.

Ущерб, который был нанесен украинскому лидеру из-за коррупционного скандала, вероятно, нельзя будет полностью устранить, отметили журналисты.

Ранее сам Владимир Зеленский заявил, что коррупция — это нормально, она бывает везде. Он также обвинил Соединенные Штаты и Россию в том, что они якобы «качают скандал».

Помимо этого, украинский лидер отказался отправить в отставку главу своего офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. В свою очередь, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал незаконными действия главы офиса Зеленского.

