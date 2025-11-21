Названа причина обрушения доллара

Экономист Разуваев назвал обрушение доллара спекулятивным

Обрушение курса доллара является спекулятивной реакцией на возможное завершение украинского конфликта, считает экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. Причину ослабления зарубежной валюты он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Ясно, что, если Россия побеждает, это выгодно рублю и так далее. Плюс есть такая точка зрения, что, может быть, через Дубай, например, в России есть деньги [президента США Дональда] Трампа, которые, может быть, вкладываются в акции российских компаний. Конечно, исходя из бюджетного дефицита и более высокой инфляции рубль должен дешеветь, так что относиться к этому надо спокойно», — поделился экономист.

Тем, кто хочет сыграть на ослаблении рубля, он рекомендовал вкладываться в дирхам или золото, назвав последний актив самым надежным.

В пятницу, 21 ноября, курс доллара впервые с конца октября опустился на внебиржевых торгах ниже 79 рублей. Евро упал ниже 91 рубля впервые с середины июля.

Рост курса нацвалюты, как и наблюдавшееся в последние дни укрепление котировок российских компаний, связывают с надеждами на продвижение плана по урегулированию украинского конфликта, частью которого, согласно публикациям СМИ, является постепенное снятие санкций с РФ.

