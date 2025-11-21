Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:41, 21 ноября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Названа причина обрушения доллара

Экономист Разуваев назвал обрушение доллара спекулятивным
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Обрушение курса доллара является спекулятивной реакцией на возможное завершение украинского конфликта, считает экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. Причину ослабления зарубежной валюты он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Ясно, что, если Россия побеждает, это выгодно рублю и так далее. Плюс есть такая точка зрения, что, может быть, через Дубай, например, в России есть деньги [президента США Дональда] Трампа, которые, может быть, вкладываются в акции российских компаний. Конечно, исходя из бюджетного дефицита и более высокой инфляции рубль должен дешеветь, так что относиться к этому надо спокойно», — поделился экономист.

Тем, кто хочет сыграть на ослаблении рубля, он рекомендовал вкладываться в дирхам или золото, назвав последний актив самым надежным.

В пятницу, 21 ноября, курс доллара впервые с конца октября опустился на внебиржевых торгах ниже 79 рублей. Евро упал ниже 91 рубля впервые с середины июля.

Рост курса нацвалюты, как и наблюдавшееся в последние дни укрепление котировок российских компаний, связывают с надеждами на продвижение плана по урегулированию украинского конфликта, частью которого, согласно публикациям СМИ, является постепенное снятие санкций с РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали мирный план США по Украине

    Известный российский боец поп-ММА поплатился за гимн Украины

    Российский бизнес охладел к Кипру

    России спрогнозировали резкий рост вывоза продовольствия в Африку

    Служивший в ПВО Украины мужчина в тельняшке с заломленными руками попал на видео

    Названа причина обрушения доллара

    Министра спорта Михаила Дегтярева заметили в часах как у Путина

    Неподобающие действия курьера «ВкусВилла» попали на видео

    Россиян предупредили о сокращении грибных дождей

    На Западе заметили изменение позиции ЕС по Украине после плана США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости