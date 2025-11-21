Мир
21 ноября 2025

Орбан назвал признаки приближения саммита России и США

Орбан: Реакции на план США по Украине покажут, близок ли саммит в Будапеште
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Реакции на план США по Украине из 28 пунктов покажут, близок ли российско-американский саммит в Будапеште. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«На мой взгляд, сейчас решающий момент, следующие две-три недели имеют решающее значение, потому что прозвучат первые официальные реакции на это предложение из 28 пунктов, и что-то начнет разворачиваться, приблизится Будапештский мирный саммит», — отметил политик.

Орбан назвал план США чрезвычайно важным шагом к встрече Москвы и Вашингтона.

Ранее в Европе назвали мирный план США по урегулированию конфликта на Украине «очень плохим», подчеркнув, что украинской стороне, вероятно, придется согласиться с этим предложением. В европейских кругах также отметили, что момент для презентации американского мирного плана выбран крайне неудачно, так как сейчас президент Украины Владимир Зеленский находится под сильным давлением из-за коррупционного скандала и военных успехов России на фронте.

Также стало известно, что лидеры Европейского союза готовят контрпредложение. Европа намерена в течение нескольких дней подготовить свой план, но Киев пока не взял на себя обязательство присоединиться к нему.

