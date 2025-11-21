Спорт
Овечкин сделал хет-трик в матче НХЛ

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Монреаль» в НХЛ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночный линейный редактор)

Фото: Eric Bolte-Imagn Images / Reuters

Хет-трик российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина помог его команде победить «Монреаль» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Монреале и завершилась победой столичного коллектива со счетом 8:4. В составе «Вашингтона» помимо Овечкина отличились Этен Фрэнк и Сонни Милано (оба сделали дубль), а также Джейкоб Чикран. За «Монреаль» шайбы забросили Брендан Галлахер, Джо Велено, Ник Сузукии Майк Мэтисон.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с командой россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.

Ранее букмекеры оценили шансы Овечкина записать на свой счет 30 шайб с коэффициентом 1.75. Шансы капитана столичной команды забросить 40 и более шайб оцениваются с коэффициентом 7.80.

