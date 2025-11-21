Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:02, 21 ноября 2025Из жизни

Пара сорвала второй джекпот за полгода и разбогатела на 243 миллиона рублей

В США супруги сорвали второй джекпот за полгода и выиграли 243 миллиона рублей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Gabriel Petrescu / Shutterstock / Fotodom

Пара из штата Нью-Джерси, США, сорвала второй джекпот за полгода. Об этом сообщает UPI.

Супруги рассказали, что у них двое детей, они ожидают третьего, поэтому не так часто выходят из дома. Из-за такого положения у них появилась традиция покупать в начале месяца несколько лотерейных билетов и стирать с них скретч-слой, когда дети засыпают. «Мы любим устраивать небольшое соревнование — кто выиграет больше. И кажется, что мы всегда как минимум выходим в ноль», — рассказал мужчина.

Материалы по теме:
Таинственный игрок Джокер скупил все лотерейные билеты и заработал 60 миллионов долларов
Таинственный игрок Джокер скупил все лотерейные билеты и заработал 60 миллионов долларов
16 апреля 2025
Победителю лотереи отказались выдать 120 миллиардов рублей. Почему он вызвал подозрения у организаторов?
Победителю лотереи отказались выдать 120 миллиардов рублей. Почему он вызвал подозрения у организаторов?
11 апреля 2024
Счастливчик выиграл миллионы в лотерею, но бросил все и уехал в глушь. Почему таинственный победитель стал отшельником?
Счастливчик выиграл миллионы в лотерею, но бросил все и уехал в глушь.Почему таинственный победитель стал отшельником?
18 декабря 2023

В одну из таких ночей они и наткнулись на счастливый билет, который принес им три миллиона долларов (243 миллиона рублей). «Я посмотрела на него, прижала к груди и закричала», — вспомнила женщина. Пара рассказала, что им повезло второй раз за полгода: не так давно они выиграли в лотерее один миллион долларов (81 миллион рублей). Все выигранные деньги супруги планируют потратить на заботу о растущей семье.

Ранее сообщалось, что продавщица из Подмосковья второй раз за год сорвала крупный куш в лотерее. Женщина призналась, что потратит выигрыш на покупку жилья для дочери и автомобиля для себя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На колу висит мочало». Российские военкоры обсуждают новый мирный план по Украине и реакцию Киева. На что они обращают внимание?

    Италия усомнилась в необходимости помощи Украине оружием из-за плана США

    Трамп и Зеленский созвонятся

    Мощный взрыв грузовика в Подмосковье сняли на видео

    В МИД оценили прогнозы тарологов и ведьм о сроках завершения конфликта на Украине

    На Украине назвали главную опасность для Зеленского в коррупционном скандале

    В США заявили о связи американского мирного плана и коррупционного скандала на Украине

    43-летняя Наталья Водянова в ультракоротком платье посетила выставку

    Россиянка упала в погреб и едва не погибла

    В Москве подростки регулярно избивали школьницу и заставляли об этом молчать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости