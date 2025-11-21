Путешествия
05:12, 21 ноября 2025Путешествия

Росавиация объявила об ограничениях в еще одном аэропорту

Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале объявил об ограничениях в еще одном аэропорту России — Нижнекамск (Бегишево).

Данные меры вступили в силу 21 ноября в 04:59 по московскому времени, и требуются для обеспечения безопасности полетов.

Также сообщалось об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах: Казань, Самара (Курумоч) и Тамбов (Донское). Приостановлены полеты были и в аэропорту Саратова, но в 04:43 по московскому времени были возобновлены.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации рассказало об уничтожении вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над двумя регионами страны.

    Все новости