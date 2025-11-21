Путешествия
Россиянина сняли с рейса за мат, пьянство и потерю ориентации в пространстве

Пьяный россиянин громко и агрессивно вел себя при посадке и был снят с рейса
Елизавета Гринберг (редактор)

Россиянина сняли с рейса до Москвы за мат, пьянство и потерю ориентации в пространстве. Кадры его задержания публикует Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Инцидент произошел в аэропорту Горно-Алтайска. Пьяный 33-летний житель Смоленска после посадки в самолет начал вести себя громко, а на замечания пассажиров и экипажа отвечал агрессивно. Тогда на борт вызвали полицию.

Правоохранители сняли мужчину с рейса. После того как его вывели из самолета, оказалось, что он практически потерял возможность ходить самостоятельно.

В отделе россиянин тоже вел себя неадекватно. На кадрах видно, что он лежит на полу и пытается спорить с полицейскими. В итоге на мужчину составили два административных протокола — о хулиганстве и пьянстве в общественном месте.

Ранее пассажир «Победы» оскорбил представительницу российской авиакомпании и был снят с рейса. Ручная кладь 42-летнего Тимура К. не помещалась в калибратор, из-за чего мужчина начал нервничать.

