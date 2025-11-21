Российские банки выступили за скидки на маркетплейсах без дискриминации

Банки в России выступили за скидки на маркетплейсах без дискриминации

Российские банки выступили против связывания скидок и цен со способом оплаты на маркетплейсах. О необходимости предоставлять скидки без дискриминации они заявили в письме в Госдуму (документ есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Представители банков заявили, что акции и специальные предложения маркетплейсов должны быть доступны всем покупателям вне зависимости от выбранного способа оплаты. Речь не о снижении доступности скидок, а об увеличении аудитории, которым они доступны, и равных условиях, прозрачности и предсказуемости правил на рынке.

«Мы выступаем за скидки на маркетплейсах и удобство оплаты для всех жителей нашей страны. Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом сужает выбор и может вводить людей в заблуждение — клиент должен получать обещанную выгоду в любом удобном ему сценарии оплаты», — пояснили авторы письма

