14:46, 21 ноября 2025Экономика

Российский бизнес охладел к Кипру

Егоров: Количество компаний, регистрирующих бизнес на Кипре, упало на 30 %
Кирилл Луцюк

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Кипр, который долгое время был классической гаванью для российских предпринимателей, начал терять популярность. Об этом заявил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Его процитировало ТАСС.

По его словам, количество компаний, которые регистрируют там бизнес, упало на 30 процентов. В то же время наблюдается рост в странах регистраций в государствах-партнерах России. Особенно это касается стран Евразийского экономического союза.

В начале прошлого года стало известно, что крупный российский бизнес начал массово покидать юрисдикцию Кипра. На тот момент с острова навсегда ушли более 10 компаний из России. Тогда же появился прогноз, что это явление будет продолжаться и отрицательно скажется на сфере финансовых услуг государства.

Вместе с тем есть исследования, которые показывают, что Кипр оказался второй по популярности страной, где россияне предпочитают приобретать недвижимость. На первом месте расположились Объединенные Арабские Эмираты.

