Самую красивую девушку мира едва не выгнали с конкурса «Мисс Вселенная» перед победой

Победительница «Мисс Вселенная» Фатима Бош оказалась в центре скандала

За две недели до победы в конкурсе «Мисс Вселенная» представительница Мексики Фатима Бош оказалась в центре скандала, едва не стоившего ей короны. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

В начале ноября вице-президент тайского отделения «Мисс Вселенная» Нават Итсарагрисил накричал на Фатиму Бош. Он обвинил девушку в том, что она пропустила обязательные мероприятия и не опубликовала в соцсетях спонсорские фотографии, хотя должна была это сделать.

Фатима Бош пыталась объясниться, но Итсарагрисил перебил ее, назвал дурой и приказал охране выгнать ее из зала. Девушка покинула зал в слезах.

Происходящее возмутило других участниц мероприятия. Обладательница титула «Мисс Вселенная — 2024» Виктория Кьер Тейлвиг назвала слова организатора неуважением к женщинам и ушла с мероприятия.

После инцидента Фатима Бош назвала действия Итсарагрисила недопустимыми. «Он обозвал меня дурой, потому что у него какие-то проблемы с [мексиканскими] организаторами, — предположила она. — По-моему, это несправедливо. Я все делала правильно и никому не мешала».

После этого случая Итсарагрисила отстранили от проведения конкурса. «Вы должны понимать, это очень большой стресс. А я человек. Иногда не могу себя контролировать», — оправдывался он на пресс-конференции со слезами на глазах.

Резкой реакции Итсарагрисила на нарушения, допущенные представительницей Мексики, предшествовал другой конфликт с мексиканскими представителями «Мисс Вселенная». В начале ноября его вызвали на допрос в полицию из-за видео на сайте конкурса, в котором обладательница титула «Мисс Вселенная Филиппины» Ахтиса Манало держит подушку с логотипом онлайн-казино. В Таиланде это запрещено законом.

Оказалось, что девушка получила подушку от представителей Мексики. Итсарагрисил также рассказал, что ранее некое казино уже пыталось стать спонсором конкурса, но получило отказ. По его словам, мексиканская команда проигнорировала запрет и все равно устроила рекламную акцию

21 ноября Фатима Бош победила в международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Первой вице-мисс назвали представительницу Таиланда. Третье, четвертое и пятое места достались участницам из Венесуэлы, Филиппин и Кот-д’Ивуара.