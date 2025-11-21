Силовики сообщили о провале контратаки ВСУ в Харьковской области

Украинские военные провалили контратаку у Амбарного в Харьковской области

Боевики 61-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалили контратаку в Харьковской области в районе населенного пункта Амбарное. Противник отошел с потерями на исходные позиции, проинформировали в российских силовых структурах, пишет РИА Новости.

«На участке фронта Меловое-Хатнее противник силами 61-й отдельной механизированной бригады из района Амбарного предпринял попытку контратаки, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции», — отметил собеседник агентства.

Накануне в российских силовых структурах сообщили, что Вооруженные силы Украины в последние 1,5 месяца боев потеряли в Купянске Харьковской области наиболее боеспособные подразделения.

В свою очередь, глава РФ Владимир Путин во время совещания заявил, что украинские бойцы должны иметь возможность сложить оружие и сдаться в плен.

Ранее СМИ писали, что колумбийские дезертиры Вооруженных сил Украины разыскиваются в Харьковской области.