Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:49, 21 ноября 2025Экономика

В Госдуме заявили о возможности национализации западных активов

Аксаков: Активы западных стран в России могут быть национализированы
Кирилл Луцюк

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Ответом на возможное изъятие российских активов западными странами может стать национализация американских и европейских активов в России. Такого развития событий не исключил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его процитировало ТАСС.

По его словам, он не знаком с тем планом действий, который Госдума призвала подготовить правительство России и Центральный банк на случай конфискации российских денег властями Европейского союза. Однако парламентарий полагает, что активы американских и других западных стран, которые работают в России, могут быть национализированы.

Есть версия, что конфискация российских активов может обернуться для США потерей 6,6 миллиарда долларов.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио уже предупредил, что конфискация российских активов грозит непредвиденными последствиями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На колу висит мочало». Российские военкоры обсуждают новый мирный план по Украине и реакцию Киева. На что они обращают внимание?

    Стало известно о срочном разговоре Мерца с союзниками по Украине

    План отправки британских войск на Украину утвержден

    Мужчина нашел древний клад и продал его за 1,7 миллиона рублей

    Военкор заявил об изобретении Российской армией нового вида боевых действий

    Италия усомнилась в необходимости помощи Украине оружием из-за плана США

    Трамп и Зеленский созвонятся

    Мощный взрыв грузовика в Подмосковье сняли на видео

    В МИД оценили прогнозы тарологов и ведьм о сроках завершения конфликта на Украине

    На Украине назвали главную опасность для Зеленского в коррупционном скандале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости