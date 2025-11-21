В НХЛ оценили результативность Овечкина

В НХЛ заявили, что результативность хоккеиста Овечкина перестает удивлять

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли прокомментировал хет-трик капитана и нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтон Ойлерс». Его слова приводит «Чемпионат».

Дэйли заявил, что результативность Овечкина уже перестает удивлять.

Ранее 21 ноября Овечкин оформил хет-трик и отдал результативную передачу в матче с «Монреалем» (8:4).

На данный момент на счету Овечкина 984 гола в НХЛ — 907 в регулярных чемпионатах и 77 в плей-офф. Он занимает второе место в истории лиги по общему числу заброшенных шайб, уступая только канадцу Уэйну Гретцки, у которого 1016 голов.