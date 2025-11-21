В регионе России захотели ввести полный запрет вейпов

В Пензенской области предложили ввести полный запрет вейпов

В Пензенской области предложили ввести полный запрет вейпов. С инициативой выступил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

По его словам, инициативу будут прорабатывать совместно с прокуратурой. В частности, за нарушения в регионе намерены ввести максимально допустимые штрафы.

«Уверен, что будет справедливо строго спрашивать за нарушения», — обозначил Мельниченко.

Губернатор дал поручение подготовить соответствующий законопроект и внести его в областное Заксобрание к декабрьской сессии.

В начале ноября президент России Владимир Путин поддержал идею полного запрета продажи вейпов в стране. Позднее в Госдуме раскрыли предположительные сроки внедрения инициативы — к концу 2026 года. Первой принять закон выразила намерение Чувашия.