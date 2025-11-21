Россия
11:03, 21 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на план США по Украине

Депутат Чепа: США попытались в своем плане предложить решение волнующих РФ задач
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

США попытались в своем плане по урегулированию конфликта на Украине предложить решение волнующих Россию задач, рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Своим мнением о новом документе Вашингтона депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«После Анкориджа было большое давление, разные попытки шантажа со стороны в первую очередь Европы. Но абсолютно спокойно, последовательно и уверенно наши вооруженные силы реализовывали те задачи, которые поставил Верховный главнокомандующий. Учитывая все это, американцы попытались свести воедино те проблемы, которые озвучивали мы и украинская сторона», — отреагировал Чепа.

Депутат напомнил, что задача России — решение тех первопричин, которые привели к конфликту.

«Конфликт этот организовал Запад. Мы были вынуждены приступить к СВО. Американцы попытались предложить решение этих задач. Мы говорим о НАТО. Мы говорим о защите русского мира на Украине. Мы говорим о денацификации Украины. Мы говорим о демобилизации украинских войск. В каком объеме это необходимо и в каком объеме предложено американцами, это надо смотреть. Но мне кажется, что эти пункты они попытались изложить», — отметил он.

Чепа рассказал, что в процессе подготовки плана варианты были слабее. Сейчас же американцы усилили некоторые позиции, добавил он.

«Этот план должен отвечать тем требованиям, которые мы высказывали. Насколько это нас удовлетворяет, насколько это долгосрочное решение, надо смотреть более подробно, в каком варианте окончательно он будет предложен и согласован», — заключил депутат.

Это решение нашего президента, который проводить очень взвешенную, последовательную позицию. Я думаю, именно этот настрой Владимира Владимировича [Путина] и дал возможности американцам сделать такой план

Алексей Чепапервый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям

Ранее нардеп Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа. Документ охватывает все ключевые аспекты урегулирования конфликта. В частности, получение Украиной гарантий безопасности от США, отказ страны от НАТО, сокращение численности Вооруженных сил Украины.

