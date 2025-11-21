Бывший СССР
В США рассказали о положительной реакции украинских чиновников на план Трампа

NYP: Украинские чиновники положительно отреагировали на план Трампа
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Украинская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Рустамом Умеровым в ходе визита в США положительно отреагировала на мирный план американского лидера Дональда Трампа. О реакции украинских чиновников сообщает The New York Post (NYP).

«Украинские официальные лица, включая главного советника Зеленского Рустема Умерова, дали положительные отзывы и согласились с большей частью плана», — говорится в публикации со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Ранее Умеров подтвердил, что обсуждал мирный план президента США Дональда Трампа во время поездки в США. При этом, по его словам, Украина не согласилась с этим планом и продолжает переговоры.

Трамп потребовал от Украины принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины теряют территории, и указал Киеву на необходимость уступить территории в Донбассе.

