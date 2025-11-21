В Турции заявили о «новой операции» по ставочному скандалу

Главный прокурор Стамбула Гюрлек заявил о новой операции по ставочному скандалу

Главный прокурор Стамбула Акин Гюрлек заявил о готовящейся новой операции в рамках масштабного расследования дела о незаконных ставках в турецком футболе. Его слова приводит Daily Sabah.

Гюрлек заявил, что в ближайшие дни может последовать очередное задержание, затрагивающее не только футболистов, но и тренеров, комментаторов и руководителей клубов. Он подчеркнул, что расследование еще далеко от завершения.

По словам прокурора, преступная схема может включать связи между главами клубов, судьями, тренерами и спортивными комментаторами. «Независимо от должности, все причастные к мошенничеству будут выявлены и привлечены к ответственности. Мы намерены полностью очистить турецкий футбол от коррупции», — заявил он.

Ранее Федерация футбола Турции (TFF) дисквалифицировала 102 игрока за совершение ставок на спорт. Минимальный срок отстранения составил 45 дней. Максимальный — один год.