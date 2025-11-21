Вероятность отставки Зеленского из-за коррупционного скандала оценили

Политолог Асафов: Коррупционный скандал прямо не повлияет на отставку Зеленского

С точки зрения внутренних политических процессов на Украине коррупционный скандал не повлияет на отставку президента Владимира Зеленского, однако вне страны он сыграет свою роль. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Александр Асафов.

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания заявил, что президента Владимира Зеленского «завтра не будет на Украине». Такое мнение парламентарий высказал в ходе обсуждения с депутатами обращения к правительству по вопросу разработки мер в случае изъятия Евросоюзом российских активов.

По мнению политолога, на пост президента Украины могут повлиять два фактора — внутренний и внешнеполитический. В первом случае, по его словам, отставка Зеленского маловероятна, поскольку глава страны узурпировал власть и все каналы политической коммуникации.

«Инструменты его отставки будут внешние. Это применение разного рода политических технологий, отказ в помощи, принуждение к переговорам, к непопулярной внутри Украины позиции, все это может привести. Но пока это вероятность, пока это не предопределенность. Но в целом, с точки зрения внешних акторов, безусловно, такая вероятность есть», — указал Асафов.

Ранее депутат Рады от партии Зеленского Никита Потураев призвал уволить всех фигурантов антикоррупционного расследования «О деятельности преступной группы под руководством Тимура Миндича». Требование поддержали и другие члены правящей партии.