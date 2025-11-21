Ценности
Внешний вид 17-летнего сына Анджелины Джоли с розовыми волосами вызвал споры в сети

Екатерина Ештокина

Фото: SL, Terma / Backgrid / Legion-Media

Сын американских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Нокс Леон Джоли-Питт попал в объективы папарацци и вызвал споры в сети своим внешним видом. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

Уличные фотографы запечатлели подростка с небрежно уложенной стрижкой пикси с розовыми волосами. При этом сын знаменитостей был одет в джинсы с цветочными аппликациями и свитшот пастельного оттенка.

Пользователи сети неоднозначно оценили образ Джоли-Питта в комментариях под материалом. «Это актуальный стиль для мальчиков в Калифорнии? Розовые волосы, цветочные джинсы и брелок Hello Kitty?», «Он выглядит так, будто взывает о помощи», «Черт, давно его не видел. Что с ним случилось?» — написали одни.

«Такой внешний вид определенно популярен у уличной толпы», «Бедный ребенок не может развлечься со своим стилем без людей, которые дышат ему в спину», «Вау, Нокс — отличный парень», — возразили другие.

В ноябре 17-летний сын Анджелины Джоли пришел на тренировку по боксу с розовыми волосами. На размещенных кадрах он был запечатлен, стоя рядом с бойцом Дэном Уитли.

