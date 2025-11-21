Спорт
21 ноября 2025Спорт

Звезда НХЛ встретился с сыновьями Овечкина после матча

Хоккеист Макдэвид сфотографировался с сыновьями после матча НХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: NHL / X.com

Звезда «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид встретился с сыновьями капитана и нападающего Вашингтон Кэпиталс Александра Овечкина после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Sport24.

Макдэвид, капитан «Ойлерс», сфотографировался с сыновьями Овечкина — Сергеем и Ильей, а также обменялся с российским хоккеистом майками. Этот традиционный жест стал ярким свидетельством уважения между звездами лиги.

Ранее 21 ноября Овечкин оформил хет-трик и отдал результативную передачу в матче с «Монреалем» (8:4).

На данный момент на счету Овечкина 984 гола в НХЛ — 907 в регулярных чемпионатах и 77 в плей-офф. Он занимает второе место в истории лиги по общему числу заброшенных шайб, уступая только Гретцки, у которого 1016 голов.

