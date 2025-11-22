Спорт
Американский хоккеист раскрыл сложность при переезде в Россию

Хоккеист «Авангарда» Потуральски: Решение переехать в Россию было непростым
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Американский нападающий омского «Авангарда» Эндрю Потуральски раскрыл сложность при переезде в Россию. Его слова приводит AllHockey.ru.

Хоккеист признался, что решение было непростым, так как пришлось покинуть семью и смириться с тем, что шансов заиграть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) у него практически не осталось. 31-летний Потуральски отметил, что после 25 лет игроки редко получают первый шанс в НХЛ, особенно если были обойдены на драфте.

Переход в КХЛ стал для него возможностью испытать свои силы в другом хоккейном чемпионате, стать сильнее и реализовать себя лучше, чем это было бы возможно в Северной Америке. Он подчеркнул, что всегда считал Континентальную хоккейную лигу сильнейшей лигой в Европе и второй после НХЛ. Потуральски подчеркнул, что рад новому вызову и смотрит в будущее с оптимизмом.

В текущем сезоне американец провел 27 матчей за «Авангард», набрав 27 очков (11 голов и 16 передач).

