14:44, 22 ноября 2025

Галкин оказался в пустыне после сообщений о якобы проверке в Израиле

Маргарита Щигарева
Фото: @maxgalkinru (внесен Минюстом в реестр иноагентов)

Российский юморист Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) выложил первые публикации после того, как в СМИ распространилось и было опровергнуто сообщение о якобы проверке комика властями Израиля. Посты он разместил в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Галкин опубликовал видео, на котором он сидит в пустыне. «Догадайтесь, где я», — написал артист. Большинство подписчиков предположили, что комик находится в Израиле.

Вскоре после этого юморист выложил ролик, на котором он купается в Мертвом море.

14 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что власти Израиля проверят Галкина по подозрению в том, что он осквернил государственный символ. По данным издания, в начале ноября во время концерта юморист накрыл украинским флагом, который ему передали из зала, флаг Израиля. 18 ноября стало известно, что израильские власти опровергли проверку Галкина и уточнили, что впервые слышат об этом.

