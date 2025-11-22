Курорты Чехии остались без туристов из России. Знаменитые Карловы Вары в кризисе, ведь европейцы тратят деньги совсем по-другому

Чехия столкнулись с кризисом из-за отсутствия богатых российских туристов

В 2025 году Еврокомиссия ввела новые визовые ограничения, запретив выдавать гражданам России многократные шенгенские визы. Глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Кая Каллас отметила, что путешествия в ЕС — это привилегия, а не право. Это решение лишь укрепляет состоявшийся исход: после начала СВО россияне практически исчезли с европейского туристического рынка. При этом многие страны Европы, такие как Чехия, понесли из-за этого серьезные финансовые убытки и столкнулись с кризисом. Как Чехия пострадала от отсутствия россиян и что с этим делают местные власти — разбиралась «Лента.ру».

Путешественники из России славились щедростью

Существенное отличие в вопросах траты денег сделало российских туристов особенно ценными клиентами для туриндустрий европейских стран. Так, по данным греческого издания Banking News, среднестатистический турист из РФ тратит в Греции порядка 1,3 тысячи евро (122,1 тысячи рублей) в сутки, при этом средние расходы европейцев составляют лишь около 567 евро в день (53,2 тысячи рублей). Во втором по популярности у туристов городе Финляндии, Лаппенранта, россияне оставляли по 170 евро (15,9 тысячи рублей) в день. Теперь же муниципалитет из-за отсутствия турпотока из РФ вынужден закрыть свой единственный аэропорт.

Карлов мост в Праге, Чешская Республика Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

В Чехии после введения запретов на выдачу туристических виз россиянам местные достопримечательности заполнили чешские туристы, которые никогда не были столь расточительными. Сокращение доли российских клиентов — тех, кто тратил больше всех и оставался в магазинах дольше чехов, — существенно повлияло на туриндустрию страны и малый бизнес.

Курортные города Чехии лишились богатых россиян

Особое место в списке пострадавших от ухода россиян занимают чешские курортные города. Карловы Вары, Марианске-Лазне и Франтишковы-Лазне долгие годы ориентировались на состоятельных клиентов из России и стран СНГ. В 2021 году эти исторические здравницы получили статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, однако через год после этого началась специальная военная операция (СВО) на Украине, повлекшая европейские санкции, которые перечеркнули надежды чиновников на быстрый рост турпотока.

В среднем чешский турист тратит около 700 крон (2,7 тысячи рублей) в день. Русскоязычные гости тратят более 3,5 тысячи крон (13,6 тысячи рублей) Ян Хергет директор по туризму Чехии

Замок Локет в районе Соколов Карловарского края, Чехия Фото: Kojin / Shutterstock / Fotodom

Немецкие пенсионеры, традиционно посещающие чешские купальни, уступают россиянам по расходам: лишь четверть из них готовы тратить по 2 тысячи крон (7,7 тысячи рублей) ежедневно. Российские постояльцы могли проходить курс лечения и отдыха в течение нескольких недель, тогда как местные жители ограничиваются лишь несколькими днями. На данный момент санатории страны фиксируют массовый переход с продолжительных лечебных программ на короткие оздоровительные уикенды, что также снижает их выручку.

Ошибка была — делать ставку на россиян. Теперь нужно баловать наших, местных клиентов, предлагать им весь спектр услуг — лечение, экскурсии, велнес Эдуард Блаха президент Ассоциации курортов Чехии

Курорты страны активно ищут новых зарубежных туристов. Национальное агентство CzechTourism пытается переориентировать продвижение своих санаториев на рынки Ближнего Востока и стран Азии, привлекая в том числе путешественников из Азербайджана и Казахстана. Цель — заменить платежеспособных россиян представителями постсоветской элиты и туристами из богатых нефтяных стран.

Курортный город Франтишкови-Лазне в Чехии Фото: Jiri Vanicek / Shutterstock / Fotodom

Пока эти усилия только набирают обороты, чешские здравницы несут потери не только от снижения спроса, но и от общих экономических проблем.

Общая тенденция на падение доходов приводит к сокращению количества кадров не только в туротрасли, но и на производствах. Так, уровень безработицы в Чешской Республике рос в течение всего 2025 года и к сентябрю достиг 3,9 процента, а в октябре увеличился до 4,6 процента.

Курортный город Марианске-Лазне в Чехии Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Чехия попала в скандал с «маскировочными визами»

Недавний скандал, связанный с «маскировочными визами», затронул вопросы предоставления россиянам документов на въезд в республику. Так, в сентябре 2025 года некоторые СМИ писали, что из-за антироссийской повестки ЕС Чехия вынуждена маскировать документы для туризма россиянам: якобы чешское консульство направляло желающих посетить республику граждан России в определенный центр для оформления документов. При этом указывать целью поездки «туризм» было нельзя, россияне должны были ждать приглашения на посещение страны от местного жителя.

Исторический район Градчаны в Пражском граде на берегу Влтавы Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Посольство Чехии в Москве опровергло информацию о выдаче подобных виз, отметив, что число иностранных путешественников от года к году в Чехии растет и страна не нуждается в туристах. После этого визовые центры Чешской Республики окончательно закрылись в регионах России.

В ноябре 2025 года Чехия присоединилась к ряду стран, которые ввели собственные ограничения для граждан РФ независимо от решения Еврокомиссии на полный запрет мультивиз. Так, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Финляндия, Норвегия, Бельгия и Нидерланды полностью запретили въезд в свои страны россиянам, даже если у них есть шенген другого государства-члена ЕС.

Почему чехи продолжают ездить в Россию

Несмотря на то, что Чешская Республика оказалась закрыта для граждан РФ, сами чехи продолжают посещать Россию через турагентства и самостоятельно. Так, на чешском рынке до сих пор действует несколько посредников, которые предлагают взглянуть на Москву и Санкт-Петербург «без стереотипов». Одним из самых заметных агентств является Jedem do Ruska, которое регулярно публикует фотографии туристов из поездок по России в социальных сетях, а также их довольные отзывы и советы по путешествиям в стране.

Мы едем не «пить чай в Кремль», а исследовать чужую страну, ее достопримечательности и интересные места Люция Винтерова владелец чешского туристического агентства Jedem do Ruska

Представитель Ассоциации международных отношений Чехии Павел Гавличек называет действия турагента выходящими за «рамки приличия», напоминая, что чешское государство рекомендует туристам отказаться от посещения России ради собственной безопасности. Например, им предлагают очистить память телефона и заблокировать свои социальные сети, так как даже обычные материалы, хранящиеся на устройстве, могут быть сочтены опасными или враждебными при проверке на границе с РФ.

Здания на реке Влтава в Праге, Чешская Республика Фото: Michael Nguyen / NurPhoto via Getty Images

Перспективы возвращения россиян в Чехию

Несмотря на то, что Чехия отправляет своих туристов в Россию, местные власти все еще остаются неприветливыми в отношении путешественников из РФ. Из-за этого эксперты сходятся во мнении, что массового возвращения российских гостей не предвидится в обозримом будущем. «Очевидно, что они не вернутся еще очень долго», — прогнозирует глава курортной ассоциации Эдуард Блаха.

Поэтому чешскому турсектору придется восстанавливаться, ориентируясь на другие рынки. Власти надеются, что со временем удастся увеличить среднюю продолжительность поездок и траты новых гостей, хотя заменить «длинный рубль» в полном объеме крайне сложно.

Тем не менее, уже сейчас видно, что чешская индустрия гостеприимства начала выходить из кризиса. К середине 2025 года число иностранных ночевок растет быстрее, чем внутренних, а заполняемость отелей в популярных регионах приблизилась к 70-80 процентам от максимума. И если прежде туристический сектор делал акцент на россиян, то теперь Чехия делает ставку на разнообразие рынка.