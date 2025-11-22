Клуб Слуцкого стал вице-чемпионом Китая

«Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого стал вице-чемпионом Китая

Клуб «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого стал вице-чемпионом Китая. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче заключительного 30-го тура чемпионата Китая команда Слуцкого обыграла «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» со счетом 3:1. Для завоевания чемпионства «Шанхай Шэньхуа» нужно было, чтобы лидировавший в таблице «Шанхай Порт» проиграл в своем матче. Однако «Порт» также победил, одолев «Далянь Инбо» (1:0).

Таким образом, «Шэньхуа» финишировал вторым с 64 очками в 30 матчах. «Порт» забрал золото, набрав 66 очков в 30 матчах.

Клуб Слуцкого стал вторым в чемпионате Китая второй год подряд. В предыдущем сезоне «Шэньхуа» уступил в борьбе за титул той же команде, что и в нынешнем, — «Шанхай Порт».