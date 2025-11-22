Путешествия
10:53, 22 ноября 2025

Россиянам рассказали о возобновлении прямых рейсов в Японию и Южную Корею

Ядров: Росавиация не обсуждает восстановление авиасообщения с Японией и Кореей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Росавиация не обсуждает восстановление авиасообщения с Японией и Южной Кореей. Об этом рассказал глава агентства Дмитрий Ядров, передает ТАСС.

«Росавиация — нет», — ответил Ядров на вопрос, обсуждает ли сейчас ведомство возобновление прямых рейсов с этими азиатскими странами.

Ранее глава Минтранса России Андрей Никитин заявил, что в России прорабатывают вопрос возобновления прямых рейсов между Россией и Южной Кореей, а также рядом других государств. Однако подробностей министр не раскрыл.

До этого российским туристам пообещали запустить прямые рейсы в Малайзию до конца 2025 года. Уточнялось, что летать в популярную курортную страну Азии будет авиакомпания Red Wings.

