Россиянам рассказали о возобновлении прямых рейсов в Японию и Южную Корею

Ядров: Росавиация не обсуждает восстановление авиасообщения с Японией и Кореей

Росавиация не обсуждает восстановление авиасообщения с Японией и Южной Кореей. Об этом рассказал глава агентства Дмитрий Ядров, передает ТАСС.

«Росавиация — нет», — ответил Ядров на вопрос, обсуждает ли сейчас ведомство возобновление прямых рейсов с этими азиатскими странами.

Ранее глава Минтранса России Андрей Никитин заявил, что в России прорабатывают вопрос возобновления прямых рейсов между Россией и Южной Кореей, а также рядом других государств. Однако подробностей министр не раскрыл.

До этого российским туристам пообещали запустить прямые рейсы в Малайзию до конца 2025 года. Уточнялось, что летать в популярную курортную страну Азии будет авиакомпания Red Wings.