Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
19:48, 22 ноября 2025Спорт

Россиянин поставил 210 тысяч рублей на матч Английской премьер-лиги

Россиянин поставил 210 тысяч рублей на матч АПЛ с участием «Манчестер Сити»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Манчестер Сити

Манчестер Сити. Фото: Jason Cairnduff / Action Images via Reuters

Клиент букмекерской компании поставил 210 тысяч рублей на матч Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». Об этом сообщают «Ведомости».

Россиянин включил пари на то, что «Манчестер Сити» не проиграет, в экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 2.42. Вероятность такого исхода эксперты оценили коэффициентом 1.30.

Фаворитом матча считается «Манчестер Сити», на победу которых можно поставить с коэффициентом 1.95, что соответствует примерно 49 процентам вероятности победы. Шансы «Ньюкасла» на успех оценены коэффициентом 3.60, а ничья — 3.75. При этом почти 99 процентов всех ставок сделаны на то, что «Манчестер Сити» не проиграют этот поединок.

Эксперты прогнозируют результативный матч с минимум тремя голами. В линии предлагаются ставки на тотал больше 2.5 голов с коэффициентом 1.70 и исход «тотал меньше» с коэффициентом 2.15. Ставка на тотал более 3.5 оценена коэффициентом 2.60, а вероятность того, что обе команды забьют, — 1.60.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа хочет изменить как минимум четыре пункта плана Трампа по Украине. О каких предложениях идет речь?

    Россиянин поставил 210 тысяч рублей на матч Английской премьер-лиги

    Богородский маньяк пытался лишить свою жену родительских прав

    Россиянка не выжила в результате ДТП с торговой тележкой в Паттайе

    В России отреагировали на намерение Европы изменить четыре пункта плана США

    В Минобороны отчитались о девяти сбитых над регионами России беспилотниках ВСУ

    Украину шокировала скорость продвижения мирного плана США

    Мизулина объяснила выбор Донецка в качестве места для бракосочетания

    Британского премьер-министра назвали поджигателем войны

    «Спартак» победил ЦСКА в матче РПЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости