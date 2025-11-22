Россиянин поставил 210 тысяч рублей на матч Английской премьер-лиги

Россиянин поставил 210 тысяч рублей на матч АПЛ с участием «Манчестер Сити»

Клиент букмекерской компании поставил 210 тысяч рублей на матч Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». Об этом сообщают «Ведомости».

Россиянин включил пари на то, что «Манчестер Сити» не проиграет, в экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 2.42. Вероятность такого исхода эксперты оценили коэффициентом 1.30.

Фаворитом матча считается «Манчестер Сити», на победу которых можно поставить с коэффициентом 1.95, что соответствует примерно 49 процентам вероятности победы. Шансы «Ньюкасла» на успех оценены коэффициентом 3.60, а ничья — 3.75. При этом почти 99 процентов всех ставок сделаны на то, что «Манчестер Сити» не проиграют этот поединок.

Эксперты прогнозируют результативный матч с минимум тремя голами. В линии предлагаются ставки на тотал больше 2.5 голов с коэффициентом 1.70 и исход «тотал меньше» с коэффициентом 2.15. Ставка на тотал более 3.5 оценена коэффициентом 2.60, а вероятность того, что обе команды забьют, — 1.60.