Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
23:51, 22 ноября 2025Спорт

Российский тренер рассказал об ужасных условиях жизни в СССР

Бывший тренер Ахмата Ташуев рассказал о тяжелых условиях жизни в СССР
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Бывший тренер грозненского «Ахмата» и воронежского «Факела» Сергей Ташуев рассказал об ужасных условиях жизни в СССР. Его слова приводит Sport24.

Специалист заявил, что условия жизни в стране были очень тяжелыми. По его мнению, многие вспоминают то время с ностальгией лишь потому, что у них в это время было детство. Ташуев отметил, что в СССР была жесткая изоляция — «железный занавес», и возможности увидеть мир за пределами страны были крайне ограничены.

Тренер признался, что сам не любил систему СССР, где не разрешалось выделяться и смотреть шире, чем позволяла партия. Он особенно ценит начало своей тренерской карьеры в России, начиная с 1992 года, когда прошел первый чемпионат страны после Советского Союза.

Ташуев добавил, что не был поклонником советской системы и не поддерживал идею уравниловки, которая мешала проявлять инициативу и стремление к лучшему. Он посчитал, что для него лучшим временем была именно пора перехода в новое время — начало российской футбольной истории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Идеолог «войны до последнего украинца» высказался о мирном плане Трампа

    Врач разоблачил миф о вреде распространенной привычки

    Названы самые главные слова по популярности в России за 2025 год

    «Он просто не смог остановиться». Как житель Воркуты решил бороться с местной мафией и создал одну из самых жестоких банд 1990-х?

    Курорты Чехии остались без туристов из России. Знаменитые Карловы Вары в кризисе, ведь европейцы тратят деньги совсем по-другому

    В Севастополе сообщили об отражении атаки ВСУ

    В США обратились с посланием Западу

    Российский тренер рассказал об ужасных условиях жизни в СССР

    Вблизи аэропорта в Нидерландах заметили дроны

    В Москве задержали похищавшего ветеранов СВО террориста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости