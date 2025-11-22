Российский тренер рассказал об ужасных условиях жизни в СССР

Бывший тренер Ахмата Ташуев рассказал о тяжелых условиях жизни в СССР

Бывший тренер грозненского «Ахмата» и воронежского «Факела» Сергей Ташуев рассказал об ужасных условиях жизни в СССР. Его слова приводит Sport24.

Специалист заявил, что условия жизни в стране были очень тяжелыми. По его мнению, многие вспоминают то время с ностальгией лишь потому, что у них в это время было детство. Ташуев отметил, что в СССР была жесткая изоляция — «железный занавес», и возможности увидеть мир за пределами страны были крайне ограничены.

Тренер признался, что сам не любил систему СССР, где не разрешалось выделяться и смотреть шире, чем позволяла партия. Он особенно ценит начало своей тренерской карьеры в России, начиная с 1992 года, когда прошел первый чемпионат страны после Советского Союза.

Ташуев добавил, что не был поклонником советской системы и не поддерживал идею уравниловки, которая мешала проявлять инициативу и стремление к лучшему. Он посчитал, что для него лучшим временем была именно пора перехода в новое время — начало российской футбольной истории.