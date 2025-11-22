Российский вратарь клуба НХЛ рассказал об одной особенности игры в Северной Америке

Вратарь «Питтсбурга» Мурашов: В НХЛ у тебя не так много времени на размышления

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Сергей Мурашов рассказал об одной особенности игры в Северной Америке. Его слова приводит сайт НХЛ.

«Иногда случаются крупные победы, иногда — такие матчи, как сегодня. Это НХЛ, и я довольно быстро усвоил одну вещь: у тебя не так много времени на размышления о том, что не так. Нужно просто перезагрузиться и быть готовым к следующему матчу», — сказал 21-летний спортсмен.

Мурашов принял участие в последнем матче «Питтсбурга», в котором команда потерпела разгромное поражение от «Миннесота Уайлд» (0:5). Российский голкипер вышел на лед при счете 0:4 и отразил 10 из 11 бросков по своим воротам. Мурашов провел лишь третий матч за «Пингвинс».

Мурашов — воспитанник ярославского «Локомотива». В 2022 году «Питтсбург» выбрал россиянина в четвертом раунде под общим 118-м номером на драфте НХЛ.