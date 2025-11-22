Мир
Трамп удивился сложности завершения конфликта на Украине

Трамп предполагал, что завершить кризис на Украине будет легче из-за Путина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что ожидал, что завершить кризис на Украине будет легче из-за его отношений с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Белом доме.

«Конфликт, который, как я думал, для меня, потому что у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным, я думал, что может это будет быстрее [разрешить]», — сказал Трамп.

Ранее Трамп потребовал от Украины принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины теряют территории, и указал Киеву на необходимость уступить территории в Донбассе.

