Спорт
16:30, 22 ноября 2025Спорт

Трехкратного чемпиона мира арестовали в Красноярске

Трехкратного чемпиона мира Репилова и призера ЧЕ Перетягина арестовали
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Трехкратного чемпиона мира по санному спорту Романа Репилова и призера чемпионата Европы Александра Перетягина арестовали в Красноярске. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

Спортсменов обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По информации канала, Репилов и Перетягин присвоили более 11 миллионов рублей, предназначенных для закупки саней для Центра спортивной подготовки. Их признали виновными и отправили в СИЗО на один месяц.

29-летний Репилов — трехкратный чемпион мира, кроме того в его активе две серебряные и бронзовая медали мировых первенств. Также он является двукратным обладателем Кубка мира и неоднократным призером чемпионатов Европы.

33-летний Перетягин — серебряный призер чемпионата мира-2015, прошедшего в Сочи. Он участвовал в Олимпиаде-2014, где остался за пределами пьедестала, показав седьмой результат.

