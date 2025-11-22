Политолог Жарихин усмотрел в плане Трампа признание волнующих РФ проблем

План президента США Дональда Трампа отражает реальные проблемы, которые волновали и волнуют Россию, считает политолог Владимир Жарихин. Своим мнением эксперт поделился в беседе с «Лентой.ру».

«План Трампа дает решение всех тех проблем, которые возникли между Россией и Украиной. Другой вопрос, что не по всем этим конкретным решениям Россия будет согласна. Но это совсем другое дело по сравнению с тем, что было раньше, когда [президент Украины Владимир] Зеленский и европейцы просто отказывались признавать те проблемы, которые существуют», — отметил Жарихин.

Политолог напомнил, что много лет на Западе распространялась антироссийская пропаганда.

«Поэтому план Трампа — это для них нонсенс. Он идет поперек всей той пропаганды, которую они вели долгие годы», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что новый мирный план Трампа может стать основой окончательного урегулирования конфликта на Украине. Он сообщил, что Москва уже получила текст американского проекта урегулирования по имеющимся каналам взаимодействия с Белым домом.

Киев также получил мирный план Белого дома. Как отмечалось, в нем 28 пунктов, включая отказ Украины от вступления в НАТО и признание за Россией Крыма, Донецкой и Луганской народных республик и ряда других территорий.

