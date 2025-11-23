Минобороны: ВС РФ заняли населенный пункт Тихое в Днепропетровской области

Вооруженные Силы России (ВС РФ) заняли три населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Министерство обороны в ходе ежедневного брифинга.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Восток» заняли населенные пункты Тихое и Отрадное в Днепропетровской области. Также в сообщении отмечается, что Российская армия взяла под контроль село Петровское в Донецкой народной республике (ДНР).

В Минобороны добавили, что в ДНР российские войска нанесли поражение формированиям трех механизированных и мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) около населенных пунктов Платоновка, Краматорск, Васюковка, Степановка и Северск.

22 ноября стало известно, что ВС РФ заняли населенный пункт Новое Запорожье в Запорожской области. Сообщалось, что в операции участвовала группировка войск «Восток». Другие подробности не приводились. До этого группировка войск «Юг» взяли под контроль село Звановка в ДНР.