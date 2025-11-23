«Динамо» одержало разгромную победу после ухода Карпина

Столичное «Динамо» одержало победу над «Динамо» из Махачкалы со счетом 3:0

Московское «Динамо» после ухода тренера Валерия Карпина одержало разгромную победу над махачкалинским «Динамо» в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 23 ноября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Иван Сергеев, Константин Тюкавин и Эль-Мехди Маухуб.

Для столичного «Динамо» матч стал вторым после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера клуба. Руководил командой Ролан Гусев, который ранее уже исполнял обязанности главного тренера клуба после ухода Марцела Лички.

Московское «Динамо» набрало 20 очков и вышло на девятое место в РПЛ. «Динамо» из Махачкалы с 14 очками находится на 13-й позиции.

Московская команда в следующем туре (30 ноября) в гостях встретится с грозненским «Ахматом». Махачкалинцы 1 декабря на выезде сыграют с «Сочи».