Камерунский футболист «Спартака» рассказал об интересе к русской культуре

Камерунский футболист «Спартака» Ву: С большим интересом изучаю культуру России

Камерунский футболист «Спартака» Кристофер Ву рассказал о большом интересе к русской культуре. Его слова приводит ТАСС.

«Уже посмотрел много мест, пытаюсь учить язык. Мне очень понравился борщ. Если говорить о местах, то в Москве мне больше всего нравится "Москва-сити"», — заявил камерунец.

24-летний Ву перешел в «Спартак» из французского «Ренна» в сентябре этого года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне защитник провел за красно-белых 10 матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России, в которых получил три желтые карточки.

22 ноября «Спартак» победил ЦСКА в дерби в рамках 16-го тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 43-1 минуте забил полузащитник Игорь Дмитриев.