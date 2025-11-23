План Украины и Европы по обмену территориями оценили

Политолог Топорнин: Промежуточный мирный план Трампа пока не вызывает оптимизма

Исходя из опубликованных данных, пока преждевременно говорить о том, что намечается какой-то качественный прорыв с точки зрения подхода к регулированию конфликта на Украине. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Николай Топорнин.

Ранее сообщалось, что альтернативный план лидеров Европы и Киева по урегулированию конфликта на Украине предполагает, что обсуждение с Россией обмена территориями возможно только после перемирия. Отмечается, что США должны предоставить Киеву гарантии безопасности, аналогичные статье о коллективной обороне Североатлантического договора.

Политолог считает, что на сегодня присутствует некоторая эйфория вокруг нового предложения Трампа. Предполагается, что оно подтолкнет к решению вопроса перемирия в ближайшее время. Между тем все еще не ясна позиция России по поводу мирного плана, учитывая, что многие пункты не соответствуют ее принципам, подчеркнул он.

«С нами по большому счету не очень советовались. И почему, собственно говоря, у всех складывается мнение, что мы стоим за этим соглашением. Вроде как вопрос о подписании России до 27 ноября или какого-то еще числа не стоит. И второй момент: Киев сказал, что он суверенитетом не торгует. И, соответственно, если так это понимать, то все эти территориальные уступки, о которых говорится в документах, все они не носят законченный характер», — отметил Топорнин.

Он подчеркнул, что пока нет оснований говорить, что на следующей неделе будет сделан прорыв в этом процессе, учитывая, что вопрос уступки территориями всегда был камнем преткновения на каждом раунде переговоров. Политолог отметил, что Европа и Украина технически расходятся с Россией в вопросе о том, что должно быть первым: остановка боевых действий или заключение договора. Поэтому ситуация, связанная с переговорным процессом, все еще не внушает оптимизма, заключил Топорнин.

Ранее стало известно, что в европейском плане по урегулированию конфликта на Украине не предусматривается ограничение численности украинской армии до 600 тысяч человек. Европейцы считают, что план США вынуждает Украину пойти на уступки, которые давно считались неприемлемыми для страны.