Появились подробности избиения болельщика ЦСКА толпой фанатов «Спартака»

Mash: Фанат «Спартака» первый ударил болельщика ЦСКА, тот провоцировал толпу

Появились подробности избиения болельщика ЦСКА фанатами «Спартака» после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Их публикует Telegram-канала Mash.

Канал поделился полным видео конфликта, снятым камерой наблюдения. В ролике видно, как болельщик ЦСКА спорит с группой фанатов «Спартака». После вокруг них собирается толпа поклонников красно-белых. Фанат армейцев начинает провоцировать толпу, показывая ей средние пальцы и заряжая кричалки. В ответ один из болельщиков спартаковцев первым наносит удар, после чего поклонника ЦСКА избивают толпой.

Конфликт произошел после окончания матча. Отмечается, что болельщик ЦСКА сидел на секторе фанатов «Спартака», спрятав армейский шарф под одеждой. После финального свистка он его надел.

Дерби между ЦСКА и «Спартаком» состоялось 22 ноября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Красно-белые одержали победу с минимальным счетом.