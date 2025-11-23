Зубков рассказал о жизни напавшего на него льва

Зубков: Напавшего на меня льва не стали изолировать от прайда, он радуется жизни

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков рассказал, что напавшего на него в июне текущего года льва не стали изолировать в отдельном вольере. Об этом пишет РИА Новости.

«Лев живет со всеми, в семейном прайде львов», — добавил директор зоопарка.

По словам Зубкова, лев чувствует себя хорошо и радуется жизни. Все хищники находятся в открытой части парка — саванне.

Лев напал на Олега Зубкова 22 июня текущего года, когда он кормил хищников. Лев порвал Зубкову трахею, мышцы шеи и грудины.

К работе в зоопарке Олег Зубков вернулся в начале июля. Мужчина тогда отметил, что не прекратит ходить ко львам.